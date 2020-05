Die iPhone 12 Famiile wird in rund vier Monaten vorgestellt. Die meisten Entscheidung rund um die neuen iPhone-Flaggschiffe dürften längst getroffen worden sein. Nun gibt es einen ersten Ausblick auf die iPhone 13 Familie, die im Herbst 2021 erwartet wird. Konkret geht es um das Kamerasystem des iPhone 13. Ob es sich um das iPhone 13 oder iPhone 13 Pro Modell handeln soll, ist nicht bekannt.

@choco_bit hat in der Vergangenheit immer mal wieder Leaks zu bevorstehenden Apple Produkten veröffentlicht. Nun spricht er über das Kamerasystem des iPhone 13. Demnach könnte Apple auf folgendes Setup setzen:

Gleichzeitig spricht @choco_bit davon, dass man die Gerüchte zumindest mit einer Portion Skepsis betrachten sollte. Dies impliziert, dass die Quelle der Information fragwürdig ist. Vielleicht ist es auch noch zu früh und Apple könnte das Kamerasystem des iPhone 13 noch anpassen. Bis das finale Design des iPhone 13 feststehen wird, wird es noch etwas dauern.

Beim iPhone 11 und iPhone 11 Pro setzt Apple auf verhältnismäßig „kleine“ Megapixelzahlen. So bieten alle drei Sensoren 12MP. Mit dem iPhone 13 könnte der Hersteller auf deutlich höhere Megapixel setzen. Bevor wir jedoch das iPhone 13 erleben, wird das iPhone 12 auf den Markt kommen. Bei diesem Modellen wird vermutlich eine Dual- bzw. Triple-Kamera setzen. Ein LiDAR-Scanner ist bei den Pro-Modellen wahrscheinlich.

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with 🧂 pic.twitter.com/9JKsVPELGQ

— Fudge (@choco_bit) May 27, 2020