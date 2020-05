Während sich Samsung bisher nahezu exklusiv um die Belieferung von OLED iPhone-Displays kümmerte, erfuhren wir zuletzt, dass sich dies ändern wird – mit LG als zweitem Lieferanten für das iPhone 12 Lineup. Nun gibt es weitere Einzelheiten zu dem Deal.

LG kümmert sich um das iPhone 12 Max

In einem neuen Bericht von The Elec heißt es, dass LG Bestellungen für bis zu 20 Millionen OLED-Displays für die diesjährigen iPhones erhalten hat, wobei Samsung 55 Millionen Bestellungen übernommen hat. BOE ist laut vorangegangenen Berichten ebenfalls ein Panel-Anbieter für die kommenden iPhones.

Die iPhone 12 Modelle sollen alle auf OLED setzen. Erwartet werden:

5,4 Zoll iPhone 12,

6,1 Zoll iPhone 12 Max

6,1 Zoll iPhone 12 Pro

6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max

LG wird sich laut The Elec speziell um die Versorgung für das iPhone 12 Max kümmern. Das gibt uns bei der Gelegenheit auch einen groben Hinweis auf Apples Absatz-Erwartungen für das Modell.

Bisher hat sich größtenteils Samsung um die OLED-Belieferung bei Apple gekümmert. Für LG bedeutet das iPhone 12 somit ein großer Schritt. So konzentrierte sich der Hersteller zuvor auf die LCD-Produktion. Genau genommen hatte LG bereits 2019 das Monopol von Samsung auf OLED iPhone-Bildschirme gebrochen, da Apple im vergangenen Jahr kleinere OLED-Bestellungen an LG vergeben hat. Diese Displays waren jedoch für ältere Modelle vorgesehen und dienten vorrangig einem Testlauf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte es LG geschafft den hohen Qualitätsstandard von Apple zu erfüllen, so dass wir dieses Jahr eine größere Menge an LG-OLEDs erwarten können.

Apple unterstützt nun schon länger LG in dem Aufbau von OLED-Kapazitäten, was dem iPhone-Hersteller exklusive Produktionen bringen soll. Für Apple würde ein zusätzlicher OLED-Lieferant ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit darstellen – denn in den letzten Jahren gestalteten sich die Verhandlungen mit Samsung immer schwerer.