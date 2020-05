Netatmo hat am heutigen Tag eine neue Außenkamera mit Alarmsirene vorgestellt. Alle Funktionen der Netatmo-Kamera mit Alarmsirene sind ohne Abonnementgebühren zugänglich. Die Kamera ist mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel.

Netatmo erweitert Security-Produktpalette und bringt Smarte Außenkamera mit Alarmsirene auf den Markt

Die Netatmo Presence haben wir bereits seit ein paar Jahren im Einsatz. Besonders seitdem die Kamera HomeKit unterstützt, ist diese noch einmal interessanter geworden. Nun präsentiert Netatmo eine neue Außenkamera mit Alarmsirene. HomeKit wird von Anfang an unterstützt.

Die am Außenbereich des Hauses installierte Smarte Außenkamera mit Alarmsirene von Netatmo analysiert in Echtzeit, ob sich eine Person dem Haus nähert, ein Auto in die Einfahrt fährt oder ein Hund durch den Garten läuft. Wird etwas außerhalb des Hauses verzeichnet, dann sendet sie dem Benutzer eine Benachrichtigung und ein Video. Wird ein Eindringling erkannt, kann der Benutzer die Sirene der Kamera auslösen und diesen dadurch vertreiben.

Ist der Benutzer beispielsweise in der Arbeit, während seine Kamera einen Eindringling in seinem Garten entdeckt, erhält er über das Ereignis eine Benachrichtigung und ein Video auf sein Smartphone. Er hat folglich die Möglichkeit, über die Security-App von Netatmo die Sirene manuell auszulösen und mit einem ohrenbetäubenden 105-dB-Alarm den Eindringling zu vertreiben.

Die neue Netatmo Außenkamera erfügt über eine Full-HD-Kamera mit 1080p, wodurch sie Bilder mit hoher Auflösung und Qualität aufnimmt – egal, welche Lichtverhältnisse vorliegen. Ihr 100-Grad-Weitwinkelobjektiv und ihr Erfassungsbereich von 20 m sorgen für umfangreichen Schutz.

Die Kamera ist mit Infrarotnachtsicht ausgestattet, damit sie auch nachts das Zuhause zuverlässig im Blick hat und qualitative Aufzeichnungen bietet.

Sie verfügt außerdem über ein integriertes smartes Beleuchtungssystem. Wird ein Vorfall erkannt, schaltet sich die Beleuchtung ein, die so den Eindringling vertreiben kann.

Wie bereits eingangs erwähnt, sind alle Funktionen der Netatmo-Kamera mit Alarmsirene ohne Abonnementgebühren zugänglich.

Die Videos werden ohne zusätzliche Kosten direkt auf der mitgelieferten MicroSD-Karte gespeichert. Da die Karte verschlüsselt ist, wird ein höherer Datenschutz gewährleistet. Eventuelle Eindringlinge haben daher keinen Zugriff auf das Bildmaterial der Kamera.

Die Videos können auch in die Dropbox oder auf den persönlichen FTP-Server des Benutzers verschoben und dort archiviert werden.

Preis & Verfügbarkeit

Die Smarte Außenkamera mit Alarmsirene von Netatmo ist zum UVP von 349,99 € ab dem 9. Juni 2020 erhältlich und kann ab heute vorbestellt werden. Die Kamera wird online auf Amazon und weitern Händlern erhältlich sein. Die Smarte Außenkamera ohne Sirene kann man für 299,99 € in denselben Verkaufsstellen erwerben.