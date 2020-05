Signify hat heute bekannt gegeben, dass mit einem Software-Update die Philips Hue Play HDMI Sync Box um noch mehr Funktionen erweitert wird. Ursprünglich waren eine Sprachsteuerung und Infrarot-Fernbedienung angekündigt. Allerdings bietet das Update auch Support für HDR10+/Dolby Vision Inhalte für kompatible TV-Geräte.

Update für die Philips Hue Play HDMI Sync Box

Ab sofort sorgen auch Dolby Vision oder HDR10+ Inhalte bei kompatiblen Fernsehgeräten für ein Entertainment-Erlebnis mit Surround-Beleuchtungseffekten im ganzen Raum. Nach der Installation des Software-Updates über die mobile Hue Sync App kann die Philips Hue Play HDMI Sync Box die Beleuchtung der Hue Lampen und Leuchten mit jedem Dolby Vision oder HDR10+ Inhalt synchronisieren, der über die Box zu einem kompatiblen TV-Gerät geleitet wird.

Mit dem neuesten Software-Update wird die Philips Hue Play HDMI Sync Box um die Möglichkeit zur Sprachsteuerung erweitert. So lässt sich die Sync Box ein- oder ausschalten, die Lichtsynchronisation starten oder stoppen, vom Audio- zum Gaming- oder Video-Modus wechseln und sogar der HDMI-Kanal auswählen – einfach per Sprachbefehl. Zu Beginn werden nur Sprachbefehle auf Englisch unterstützt. Die deutschen Befehle für Alexa, Google Assistant und Siri werden voraussichtlich ab Ende Juni verfügbar sein.

Die Philips Hue Play HDMI Sync Box reagiert jetzt auch auf übliche Infrarot-TV-Fernbedienungen oder die Logitech Harmony-Universalfernbedienung. Die Sync Box kann per Hue Sync App so konfiguriert werden, dass sie auf jede Taste der Fernbedienung reagiert und sich direkt steuern lässt. So kann dann beispielsweise bequem per Knopfdruck zwischen mehreren HDMI-Geräten gewechselt oder die Sync Box ein- und ausgeschaltet werden.

Installation des Software-Updates

Die neuen Funktionen sind schnell und einfach verfügbar: Nutzer müssen nur den Schritten im Einstellungsmenü ihrer Hue Sync App folgen und können sofort die neuen Möglichkeiten erleben!