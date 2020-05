Der Musik-Streaming-Dienst Tidal hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen Dolby Atmos auf kompatible Fernseher, Soundbars und Lautsprecher bringt. Damit werden auch AppleTV 4K sowie die neue Sonos Arc unterstützt.

Apple hat Apple TV 4K im Jahr 2017 auf den Markt gebracht. Entsprechende Inhalt vorausgesetzt, kann die kleine schwarze Medienbox auch Dolby Atmos über kompatible Fernseher, Soundbars und Lautsprecher abspielen. Mit Tidal steht nun ein weiterer Anbieter bereit, der Dolby Atmos Musik offeriert.

Laut Dolby wird die Tidal-Unterstützung für Dolby Atmos ab sofort auf kompatible TV-Streaming-Boxen ausgeweitet. Unterstützt werden AppleTV 4K, der Fire TV Stick der 2. Generation, Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube, Fire TV der 3. Generation, Nvidia Shield TV und TV Pro (ab 2019) sowie Dolby Atmos-fähige Fernsehgeräte von Sony und Philips.

Darüberhinaus benötigt der Nutzer natürlich auch ein Dolby Atmos fähiges Soundsystem. Hier denken wir beispielsweise an Sonos Arc, welches vor wenigen Tagen vorgestellt wurde und im Juni ihren Verkaufsstart feiert.

You can now access @TIDAL in Dolby Atmos globally on TV supported devices. Enjoy playlists, albums, and more.https://t.co/htv00PEUwq pic.twitter.com/OHzuvmP5jh

— TIDAL Support (@TIDALSupport) May 28, 2020