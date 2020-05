Seit Ende 2019 wissen wir, dass Apple an der neuen Comedy-Serie „Ted Lasso“ arbeitet. Nun konkretisiert der Hersteller aus Cupertino das Ganze und verrät unter anderem, dass diese ab dem 14. August 2020 exklusiv auf Apple TV+ zu sehen sein wird.

„Ted Lasso“ startet am 14. August auf Apple TV+

Apple hat einen ersten Ausblick auf „Ted Lasso“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue Original-Comedy-Serie von Jason Sudeikis und Bill Lawrence, die am 14. August ihre Premiere feiern wird.

Sudeikis spielt Ted Lasso, einen kleinen College-Fußballtrainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung im Fußball-Training vorzuweisen hat.

Neben seiner Hauptrolle agiert Sudeikis neben Bill Lawrence („Scrubs“) über seine Firma Doozer Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und Universal Television als ausführender Produzent.

In seiner Pressemitteilung macht Apple zudem auf weitere Original-Serien aufmerksam, die ebenso in den kommenden Wochen und Monate auf Apple TV+ starten, darunter „Dear…“, „Little Voice“ und „Dads“.