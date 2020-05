Zane Lowe, Creative Director von Apples Radiosender Beats 1 und Leiter der Künstlerbeziehungen bei Apple Music, hat diese Woche einen neuen Podcast vorgestellt, der als Sammelbecken für die langjährige Interviewreihe des DJs dienen wird.

Unter dem Titel „The Zane Lowe Interview Series“ bietet der neue Podcast den Hörern auf Abruf einen Zugang zu Lowes fortlaufender Serie von Interviews mit populären Musikern. Lowe kündigte das Debüt des Podcasts am Freitag in einem Tweet an.

Hey I’m excited to share that I now have a new Podcast series where these conversations will live ongoing. You can hear my latest with ⁦⁦@ladygaga⁩ alongside others right now on ⁦@ApplePodcasts⁩ 🎙 https://t.co/2wEeuWfTtH

