Geht es nach dem Leaker @L0vetodream werden wir dieses Jahr wohl keine MicroLED Apple Watch sehen. Vorangegangene Gerüchte hatten angedeutet, dass die neue Display-Technologie bei Apple mit der Series 6 im Herbst 2020 Premiere feiern könnte. Stattdessen würde das Unternehmen einmal mehr auf OLED setzen, heißt es nun in einem Tweet des Branchen-Insiders.

Derzeit setzt Apple für die Apple Watch ein OLED-Display ein. In der Gerüchteküche wird schon länger vermutet, dass das Unternehmen schon bald für die Apple Watch auf Micro-LEDs umsatteln will. Wie bei den OLED-Displays würde Apple mit der MicroLED-Technologie wahrscheinlich klein anfangen. Ein erster Einsatz in der Apple Watch wäre somit naheliegend. Apple soll hierfür bereits seit 2017 entsprechende Prototypen testen.

Bisher waren keine Details zu einem entsprechenden Deal zwischen Apple und einem Display-Hersteller verfügbar. Nun deutet Leaker @L0vetodream eine Partnerschaft an, die eine Einführung der neuen Technologie für dieses Jahr sehr unwahrscheinlich macht:

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDI

