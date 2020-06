Inmitten der Unruhen in zahlreichen US-Städten nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei in Minneapolis hat Apple-CEO Tim Cook ein internes Memo an seine Mitarbeiter verteilt, das den Schmerz vieler anspricht und andere dazu auffordert, sich „für die Schaffung einer besseren, gerechteren Welt“ einzusetzen.

Apple schließt einige US-Geschäfte vorübergehend

In vielen US-Städten finden seit mehreren Tagen Protest-Veranstaltungen und Ausschreitungen statt. Auslöser ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis.

Als Reaktion auf die anhaltenden Unruhen in den USA wendet sich Cook in einem Schreiben an seine Mitarbeiter. Der CEO widmet sich der Furcht, die einige Mitarbeiter geäußert haben und bietet eine Unterstützung an. Er räumt ein, dass in den USA Rassenungerechtigkeit herrscht und stellt dabei fest, dass Apple „immer aus der Vielfalt Kraft geschöpft“ habe, um ein Unternehmen zu schaffen, das „alle einbezieht“.

Cook verspricht auch Spenden für verschiedene Gruppen, darunter die Equal Justice Initiative, eine gemeinnützige Organisation, die sich auf Fragen der Rassenungerechtigkeit und der Menschenrechte für „die schwächsten Menschen der amerikanischen Gesellschaft“ konzentriert. Zudem verdoppelt Apple alle Mitarbeiterspenden des Monats Juni im Verhältnis zwei zu eins.

Das heutige Memo traf wenige Stunden nach der Entscheidung von Apple ein, ausgewählte Einzelhandelsgeschäfte aufgrund von Plünderungen und Ausschreitungen zu schließen.

Den vollständigen Brief findet ihr im Original bei Bloomberg. Hier ein Auszug aus Cooks Memo: