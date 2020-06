Apple Music beteiligt sich an der „Black Out Tuesday“-Kampagne und schränkt sein Angebot protestbegleitend für 24 Stunden ein, nachdem in Minneapolis George Floyd während eines Polizeieinsatzes getötet wurde. In dem Zusammenhang weist Apple Music auf die Aktion hin und regt Nutzer an, sich solidarisch zu zeigen.

Die Musik-Branchengrößen Jamila Thomas und Brianna Agyemang wollen mit dem sogenannten „Black Out Tuesday“ eine Pause einlegen – eine Pause, die genutzt werden soll, um auf systemischen Rassismus aufmerksam zu machen. Auch Apple beteiligt sich an der Auszeit und zeigt im Apple-Music-Bereich in der Musik-App einen Hinweis auf die Aktion an und ruft zur Solidarität auf:

„In steadfast support of the Black voices that define music, creativity, and culture, we use ours. This moment calls upon us all to speak and act against racism and injustice of all kinds. We stand in solidarity with Black communities everywhere. #TheShowMustBePaused

#BlackLivesMatter“