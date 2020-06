Mit der Arlo Video Doorbell kommt eine neue Video-Türklingel nach Deutschland. Die intelligente Lösung für den Eingangsbereich bietet ein einzigartiges quadratisches Sichtfeld, um das einzufangen, was herkömmliche Videotürklingeln nicht erfassen.

Arlo Video Doorbell ist da

Arlo schreibt

Die Arlo Video Doorbell ist die einzige Türklingel mit 1:1 Seitenverhältnis, das einen für Mobilgeräte optimierten, quadratischen Betrachtungswinkel bietet. Der Nutzer sieht so bis zu 25% mehr des Eingangsbereiches. Personen können damit in ganzer Größe – von Fuß bis Kopf – aufgenommenwerden und sogar auf dem Boden liegende Pakete werden sichtbar. Die intelligente Türklingel überträgt ein umfassendes Bild des Eingangsbereiches direkt auf das Smartphone des Nutzers. Mit einem Erfassungswinkel von 180 Grad, HD-Videoaufzeichnung und Nachtsicht behält die Türklingel zu jeder Tages- und Nachtzeit immer im Blick, wer oder was sich dem Haus nähert. Die wetterfeste Videotürklingel erkennt, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird und löst einen Alarm aus, wenn jemand versucht, sie zu entfernen.

Die Videotürklingel erlaubt es seinen Nutzern jederzeit zu wissen, wer vor der Tür steht – selbst wenn sie nicht zuhause sind. Sie sendet nicht nur Benachrichtigungen auf das Smartphone des Nutzers, wenn eine Bewegung im Sichtfeld erkannt wird, die Arlo Video Doorbell ist die einzige Türklingel, die direkt einen Live-Videoanruf in HD-Qualität auf das Smartphone auslöst. Dies ermöglicht es dem Nutzer, den Videoanruf einfach, schnell und in Echtzeit über 2-Weg-Audio zu beantworten oder mit vorab aufgezeichneten Kurznachrichten darauf zu reagieren. Auch Gäste können eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn der Anruf gerade nicht beantwortet werden kann.

Grundsätzlich ist der Betrieb der Arlo Video Doorbell kostenlos. Über das Arlo SMART Abonnement können Zusatzfunktionen freigeschaltet werden. So kann die Video Doorbell in Kombination mit Arlo SMART Personen, Fahrzeuge, Tiere und Pakete identifizieren und unterscheiden. So lassen sich echte Risiken frühzeitig erkennen. Um Rundumschutzt zu gewährleisten hat Arlo die neue Funktion “Vorlauf” entwickelt. Diese aktiviert die Türklingel 3-4 Sekunden bevor eine Bewegung auf dem Grundstück erkannt wird. Hausbesitzer können so genau sehen, wer oder was sich vor ihrem Haus bewegt.

Die intelligente Türklingel lässt sich bequem mit einem vorhandenen kabelgebundenen mechanischen oder digitalen Türgong verbinden, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.

Die Arlo Video Doorbell ist ab sofort für 199,99 Euro verfügbar.

Hinweis: Zuletzt hatten wir uns der Anker Eufy Türklingel gewidmet. Diese konnte uns im Test überzeugen.