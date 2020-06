Im Mai tauchte das Gerücht auf, dass Apple an „Apple News+ Audio“ und somit an einer Audio-Version seiner Zeitungs- und Zeitschriften-Flat arbeitet. Nun gibt es den Beweis dafür.

iOS 13.5.5: Hinweise auf „Apple News+ Audio“

Gestern Abend veröffentliche Apple neben diversen Updates auch die Beta 1zu iOS 13.5.5. Nachdem auf den ersten Blick keine Neuerungen zu erkennen waren, hat sich jedoch eine Neuerung im System versteckt. Die Rede ist von „Apple News+ Audio“.

9to5Mac hat es geschafft, die versteckte Funktion „Apple News+ Audio“ in der iOS 13.5.5 Beta 1 freizuschalten. Apple News+ Audio wird über die bestehende News-App bereit gestellt. Dort finden Anwender zukünftig ein Audio-Tab.

Die Benutzeroberfläche ist Apple News sehr ähnlich, aber wie der Name schon sagt, haben Benutzer Zugriff auf mehrere aufgezeichnete Audio-Nachrichten anstelle von Text. Ihr könnt auf die Wiedergabetaste tippen, um alle aktuellen Nachrichten anzuhören, oder eine bestimmte Story zum Abspielen auswählen. Sobald eine Audio-Story zum Abspielen ausgewählt wurde, zeigt die App einen Media Player an, genau wie den in der Podcast-App.

Die Audio-Funktion wird Apple News+ Abonnenten zur Verfügung stehen. Anwender, die die Zeitungs- und Zeitschriften-Flat nicht abonniert haben, bekommen eine Vorschau auf die Audioinhalte.