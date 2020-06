Die Entwicklung von Corona-Warn-Apps geht weiter voran. Nachdem zuletzt die SwissCovid-App in der Schweiz veröffentlicht wurde, ziehen nun Italien und Lettland nach. Die Apps setzen ebenfalls die Apple/Google-API zur Expositionsmeldung ein. Zudem zeigt sich das Benutzer-Interface der deutschen App auf der zugehörigen Github-Seite.

Apple und Google haben in Rekordzeit eine Kontaktmessungs-API entwickelt, die Apple offiziell mit iOS 13.5 zur Verfügung stellt, damit lokale Gesundheitsbehörden Corona-Warn-Apps zur Ermittlung von Kontaktpersonen erstellen können. Eine nähere Erklärung zur Technologie haben wir euch hier zusammengefasst.

Die ersten Länder machen bereits Gebrauch von der neuen Schnittstelle. Wie Federico Viticci von MacStories anmerkt, wurde in Italien „Immuni“ veröffentlicht, eine App zur Kontaktverfolgung, die Benutzer warnt, wenn sie mit COVID-19 in Kontakt gekommen sind. Für den Betrieb der App ist die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers erforderlich, die den Anwender wissen lässt, dass sie Bluetooth verwendet, um zufällige ID-Kontakte mit anderen Nutzern zu protokollieren, mit Datum, Dauer und Signalstärke einer mit der App geteilten Exposition.

Immuni, the Italian government’s #COVID19 contact-tracing app based on the Apple-Google API, is now out. The app does not use GPS.

This is what the iOS 13.5 Exposure Logging and Notifications prompt and Settings page look like once Immuni is enabled. https://t.co/JjV8L5laRm pic.twitter.com/LYWCtnPIXw

— Federico Viticci (@viticci) June 1, 2020