o2 hat uns am heutigen Tag darüber informiert, dass die aktuelle o2 Prepaid Promo bis zum 30. Juni verlängert wurde. o2 Prepaid Kunden können sich 150 GB zum Preis von 14,99 Euro für 4 Wochen sichern. Das Angebot gilt einmalig für alle Neu- und Bestandskunden in den o2 Prepaid Tarifen.

o2 Prepaid: 150 GB für nur 14,99 Euro sichern

Bis zum 30.06.2020 können sich o2 Prepaid Kunden einmalig 150 GB zum Preis von 14,99 Euro für 4 Wochen sichern.

Das Angebot gilt für alle Kunden in o2 Prepaid Tarifen, auch Kunden in Alt-Tarifen profitieren von diesem Angebot. o2 Kunden können das Datenvolumen online im Mein o2 Bereich buchen oder über die Mein o2 App.

o2 Prepaid Kunden erhalten so die Möglichkeit, ihren Prepaid-Tarif kurzfristig an ihr gestiegenes Surf-Verhalten anzupassen. Das Datenvolumen ist für 28 Tage und nur im Inland nutzbar. Es ist einmalig buchbar und verlängert sich nicht. Nach der Buchung erhaltet ihr eine SMS-Benachrichtigung, dass die 150 GB zur Nutzung zur Verfügung stehen. Sobald die 150 GB aufgebraucht oder die 28 Tage vorüber sind, werdet ihr ebenfalls per SMS informiert.

Gesurft wird mit LTE Max Geschwindigkeit d.h. mit bis zu 225 MBit/s im Download (im Durchschnitt 47,1 MBit/s) und bis zu 50 MBit/s im Upload (im Durchschnitt 22,5 MBit/s) im dt. o2 Mobilfunknetz. Nach Verbrauch des Highspeed Volumens gelten die Standardkonditionen.