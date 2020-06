Apple hat während der COVID-19-Krise verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Endverbrauchern das Leben ein Stück weit zu vereinfachen. Unter anderem hatte der Hersteller in den letzten Monaten ermöglicht, dass Kunden ihre Apple Card Rückzahlungen zinsfrei verschieben können. Wie 9to5Mac berichtet, hat das Unternehmen die Aktion nun um einen weiteren Monat verlängert.

Apple Card Kunden können Rückzahlungen zinsfrei verschieben

Für Inhaber einer Apple Card, die aufgrund der COVID-19-Pandemie finanzielle Unterstützung benötigen, steht seit März ein neues Kundenunterstützungsprogramm zur Verfügung, mit dem die jeweilige Kreditkarten-Monatsrechnung übersprungen werden kann, ohne dass für diesen Abrechnungszyklus Zinsgebühren anfallen.

Dies entbindet Kunden natürlich nicht von der Zahlungsverpflichtung, aber es gibt Anwendern eine vorübergehende finanzielle Flexibilität. Die Möglichkeit traf auf Zuspruch und wird nun von Apple weitergeführt. So will das Unternehmen seine Kunden in der aktuellen Notlage weiter unterstützen. Um sich für den Prozess anzumelden, müssen Anwender die folgende Nachricht per iMessage an den Apple Card Support schicken: „I would like to enroll in the Customer Assistance Program.“ Apple stellt ein Support-Dokument mit weiteren Informationen zu dem Thema zur Verfügung.