Apple arbeitet an einem neuen iPad Pro. Dies dürfte keine großartige Überraschung darstellen. Aktuellen Informationen zufolge soll das neue iPad Pro im ersten oder zweiten Quartal 2021 vorgestellt werden und auf einen A14X-Chip, 5G und Mini-LED Display setzen.

Nächstes iPad Pro soll im ersten Halbjahr 2021 erscheinen

Leaker L0vetodream meldet sich am heutigen Tag zu Wort und berichtet, dass die neuen iPad Pro Modelle über einen Qualcomm Snapdragon X55 5G-Chip verfügen werden. Dieser unterstützt sowohl mmWave als auch sub-6GHz. Den gleichen Chip soll Apple übrigens auch beim iPhone 12 (Pro) zum Einsatz bringen.

mmWave 5G verspricht ultraschnelle Geschwindigkeiten auf kurzen Distanzen und eignet sich idealerweise für städtische Gebiete. Im Vergleich dazu ist Sub-6GHz 5G im Allgemeinen langsamer als mmWave kann jedoch größere Gebiete abdecken. Diese Technologie eignet sich in erster Linie für ländliche Bereiche.

Weiter heißt es im Twitter-Austausch mit @choco_bit, dass die kommenden iPad Pro über einen A14X-Chip und Mini-LED-Displays verfügen. Das kleine Modell soll den Codenamen J517 und das große Modell J522 tragen.

Lange Zeit hieß es in der Gerüchteküche, dass das neue iPad Pro mit Mini-LED Display Ende 2020 erscheint. Allerdings halten wir es für deutlich wahrscheinlicher, dass dieses im kommenden Jahr seine Premiere feiert. Zuletzt hatte Apple das iPad Pro im März dieses Jahres aktualisiert und dem Gerät unter anderem einen A12Z-Chip und LiDAR-Scanner verpasst.

L0vetodream hat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. So „kündigte“ er unter anderem das neue iPhone SE sowie das iPad Pro 2020 an.