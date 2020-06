Nutzt ihr die Wo ist?“-App auf eurem iPhone oder iPad? Getreu dem Motto „Get more out of your iPhone“ möchten wir euch heute ein paar Tipps und Tricks im Umgang mit der Wo ist?“-App vorstellen.

iPhone Tipps & Tricks: „Wo ist?“

Wir zeigen euch, wie ihr eure Geräte finden oder Standorte euren Familienmitgliedern oder Freunde sehen und teilen könnt. Falls ihr mal nicht mehr wisst, in welchem Raum euer iPhone liegt oder in welcher Tasche sich eure AirPods verbergen – keine Sorge, mit „Wo ist?“ könnt ihr eure Geräte schnell wiederfinden.

Ein verloren gegangenes oder gestohlenes Gerät orten

Suche mithilfe der App „Wo ist?“ ein verloren gegangenes Gerät, selbst wenn es offline ist.

Voraussetzungen

Aktualisiere Dein iPhone, iPad oder iPod touch auf iOS oder neuer oder iPadOS.

Aktiviere die Ortungsdienste und mein [Gerät] suchen.

Ein verloren gegangenes Gerät suchen

Wenn Du „Mein [Gerät] suchen“ aktivierst, bevor das Gerät verloren geht, kannst Du es mithilfe der App „Wo ist?“ wiederfinden, selbst wenn es sich unter einem Sitzkissen, in einem anderen Raum oder irgendwo in der Stadt befindet. Wenn die Offline-Suche aktiviert ist, kannst Du auch ein Gerät suchen, dass nicht mit einem Netzwerk verbunden ist.

Auf der Karte anzeigen

Öffne die App „Wo ist?“

Wähle den Tab „Geräte“

Wähle das Gerät aus, um dessen Standort auf der Karte anzuzeigen. Wenn Du einer Familienfreigabegruppe angehörst, werden die Geräte Deiner Gruppe angezeigt

Einen Ton abspielen

Öffne die App „Wo ist?“

Wähle den Tab „Geräte“

Wähle das verloren gegangene Gerät und dann „Ton abspielen“ aus. Wenn das Gerät offline ist, kann es keinen Ton abspielen, bis es mit einem Netzwerk verbunden ist.

Route berechnen

Öffne die App „Wo ist?“

Wähle den Tab „Geräte“

Wähle das verloren gegangene Gerät und dann „Route“ aus, um dessen Standort in „Karten“ anzuzeigen.

Das Gerät als verloren markieren

Schütze Deine Daten selbst dann, wenn Dein Gerät verloren gegangen ist. Mithilfe von „Als verloren markieren“ kannst Du ein verloren gegangenes Gerät mit einem Code sperren, auf dem Sperrbildschirm des Geräts eine benutzerdefinierte Nachricht mit Deiner Telefonnummer anzeigen lassen und den Standort des Geräts orten.

„Als verloren markieren“ verwenden

Öffne die App „Wo ist?“ und wähle den Tab „Geräte“

Wähle das verloren gegangene Gerät

Scrolle nach unten zu „Als verloren markieren“ und „Aktivieren.“

Wähle weiter. Wenn Du möchtest, dass Deine Telefonnummer auf dem Bildschirm angezeigt wird, gib anschließend Deine Telefonnummer ein.

Wähle weiter. Wenn Du möchtest, kannst Du eine benutzerdefinierte Nachricht eingeben, die den Finder des Geräts bittet, sich mit Dir in Verbindung zu setzen.

Wähle „Aktivieren“

Ein Gerät aus der Ferne löschen

Um zu verhindern, dass andere Personen auf Deine Daten auf dem verloren gegangenen Gerät zugreifen können, kannst Du es aus der Ferne löschen.

Öffne die App „Wo ist?“ und wähle den Tab „Geräte“

Wähle das Gerät aus, dass Du aus der Ferne löschen möchtest.

Scrolle nach unten und wähle „Dieses Gerät löschen.“

Wähle „Dieses Gerät löschen.“

Mehr dazu findest Du hier.

Freunde finden und Deinen Standort teilen

Standort teilen

Wenn Standort teilen aktiviert ist, kannst Du Deinen Standort mit Freunden, Familienmitgliedern und Kontakten teilen.

Mit Personen teilen

Öffne die App „Wo ist?“ und wähle den Tab „Personen“ aus.

Wähle „Standort teilen“ oder „Standort ab jetzt teilen.“

Gib den Namen oder die Telefonnummer der Person ein, mit der Du Deinen Standort teilen möchtest und wähle „Senden.“

Wähle zwischen „Standort 1 Std. teilen,“ „bis zum Ende des Tages“ oder „Unbegrenzt“ um die Zeitspanne für das Teilen Deines Standorts festzulegen und wähle „Ok.“

Geteiltem Standort von Freunden folgen

Wenn eine Person ihren Standort mit Dir teilt, kannst Du dem Standort der Person folgen.

Standort einer Peron anfragen

Öffne die App „Wo ist?“ und wähle den Tab „Personen“ aus.

Wähle die Person aus, mit der Du Deinen Standort teilst.

Scrolle nach unten, und wähle „Anfrage zum Folgen senden“ und anschließend „Ok.“

Standort eines Freundes sehen

Öffne die App „Wo ist?“ und wähle den Tab „Personen“ aus.

Wähle unter „Personen“ den Namen Deines Freundes aus, der seinen Standort mit Dir teilt.

Wähle „Route“ um die Karten-App zu öffnen und folge der Route, um zum Standort Deines Freundes zu kommen.

Mehr dazu findest Du hier.