Im April kündige Sonos mit „Sonos Radio“ einen kostenlosen und exklusiven Radio Streaming Service an. Dieser stand zunächst nur in den USA zur Verfügung. Ab sofort kann dieser auch bei uns in Deutschland genutzt werden.

Sonos Radio startet in Deutschland

Als Sonos Radio an den Start ging, deutetet der Hersteller bereits an, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis der neue Radio-Service auch bei uns in Deutschland genutzt werden kann.

Heute ist es soweit und das volle Sonos Radioprogramm steht für alle Sonos Nutzer in Deutschland auf Sonos Radio zur Verfügung. Nachdem Sonos im April seinen exklusiven Radio Dienst mit über 60.000 Radiosendern aus aller Welt gelauncht hat, sind ab heute alle kuratierten Sender, spannende Interviews mit Künstlern und weitere Radiosender mit den Lieblingssongs von ausgewählten Künstlern abrufbar.

Sonos Sound System : Sonos Sound System ist ein werbefreier Radiosender von Sonos, der vom Sonos Team kuratiert und geleitet wird. Nutzer können damit neue, bekannte oder wiederentdeckte Musik streamen, spannende Insider-Geschichten hören und Gastauftritte von Künstlern erleben. Jeden Mittwoch wird eine neue Artist Hour auf Sonos Radio gelauncht, in der Künstler in 60 Minuten von ihrer Arbeit und Inspiration erzählen.

: Die werbefreien Artist Stations enthalten Songs, die Künstler nach ihren eigenen Inspirationen und Vorlieben ausgewählt haben. Ab sofort sind die Sender „In the Absence Thereof…“, von Thom Yorke und „The Encyclopedia of Brittany“ von Brittany Howard von den Alabama Shakes verfügbar. Die Sender von David Byrne von Talking Heads und Third Man Records werden ebenfalls bald auf Sonos Radio zu finden sein. Sonos Stations: Mit einem maßgeschneiderten Programm und eigenen Tools zur Kuratierung von Sonos Stations, sorgt Sonos regelmäßig für einen neuen Mix auf den über 30 Genre Stations mit sorgfältig zusammengestellter Musik. Die werbefinanzierten Radiosender sind nach den beliebtesten Genres der Sonos Nutzer ausgewählt und versorgen sie mit einem handverlesenen Musik-Mix, darunter die Radiosender Hit List, Hip Hop Archive oder Kids Rock.

Außerdem erleben die Nutzer ab heute die neue DJ Hour mit Vegyn. In einem einstündigen Feature erzählt er in einem Interview von seiner Arbeit und seiner Musikauswahl. Die DJ Hour mit Vegyn ist automatisch über Sonos Sound System verfügbar.