Von Zeit zu Zeit passt Apple die Upgrade-Preise seiner Macs an. Doch Anfang des Monats haben wir eine ungewöhnliche Preiserhöhung für das 13 Zoll MacBook Pro beobachtet und hier thematisiert. So hatte sich für das Einsteiger-Modell der Aufpreis eines RAM-Upgrades plötzlich verdoppelt. Wie Apple nun erklärt, handelte es sich bei den damaligen günstigen Angebot schlicht um einen Irrtum.

Apple hat den Preis für das RAM-Upgrade beim Einsteiger-Modell des 13 Zoll MacBook Pro verdoppelt. Kunden, die sich für 16 GB anstatt 8 GB RAM interessieren, müssen seit kurzem 250 Euro anstatt 125 Euro bezahlen. Das gab natürlich Zündstoff für Spekulationen. Hatte etwa die Corona-Krise die Preise in die Höhe getrieben?

The-Verge-Redakteur Dan Seifert wollte dem Mysterium der plötzlichen Preiserhöhung auf den Grund gehen und fragte kurzerhand bei Apple nach. Wie sich überraschend herausstellte, hat sich Apple schlichtweg verrechnet:

apple told us that the prior $100 price for upgrading from 8GB to 16GB of RAM on the base 2020 MacBook Pro was an error and the increase was merely a price correction. it was not in response to volatility of the RAM market.https://t.co/YAFNuMyA5o

— dan seifert (@dcseifert) June 1, 2020