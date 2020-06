Devolo stellt den neuen Magic 2 WiFi next vor, der innovative Mesh-WLAN-Funktionen und die neueste Powerline-Technologie (PLC) optimal vereint. Die aktuellste Version des PLC-Standards G.hn ermöglicht bis zu 2.400 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit im Backbone und macht die Magic-2-Reihe damit zu den derzeit schnellsten PLC-Adaptern im Markt.

Devolo Magic haben wir seit einiger Zeit bei uns im Einsatz (hier unser Test). Nun gibt es den Nachfolger.

Mit dem neuen Magic 2 WiFi next entwickelt Devolo seine erfolgreiche Magic-Reihe konsequent weiter. devolo Magic 2-Adapter bieten eine Reichweite von bis zu 500 Metern über die Stromleitung, um jede Steckdose in einen Highspeed Access Point zu verwandeln. devolo Magic 2 -Produkte sind damit nicht nur die derzeit schnellsten, sondern auch die reichweitenstärksten Powerline-Adapter.

Devolo schreibt

Für eine noch bessere WLAN-Performance sorgt im neuen devolo Magic 2 WiFi next Multi-User MIMO (MU-MIMO). Die Technologie ermöglicht es, mehrere Geräte gleichzeitig mit der optimalen Übertragungskapazität zu versorgen. Beispielsweise dann, wenn im Wohnzimmer die neue 4K-Serie oder die neue Dokumentation in 8K gestreamt wird, der Nachwuchs mit dem Tablet online spielt und im Home-Office ein Video-Call stattfindet. Mit MU-MIMO werden die WLAN-Datenströme effizient und vollautomatisch gesteuert.

Als neues Mesh-Feature unterstützt der devolo Magic 2 WiFi next jetzt zusätzlich auch “Access Point Steering”. Dadurch wird ein Endgerät automatisch an den jeweils stärksten WLAN-Hotspot in der Nähe übergeben, damit Smartphone, Tablet und Co. auch dann optimal verbunden bleiben, wenn der Nutzer sich mit dem WLAN-Endgerät durch sein Zuhause bewegt. Komplettiert werden die Mesh-WLAN-Features des neuen devolo Magic 2 WiFi next durch weitere Funktionen wie „Fast Roaming“, „Band Steering“, „Airtime Fairness“ und „Config Sync“ (Single SSID), die bereits in allen Magic WiFi-Adaptern zum Einsatz kommen.

„Fast Roaming“ (Client Steering) sorgt für eine schnelle Verbindung der Clients mit dem stärksten WLAN-Hotspot, allerdings geht die Aktivität hier vom Endgerät aus. Das integrierte „Band Steering“ sorgt in den Magic-2-WiFi-Adaptern dafür, dass allen WLAN-Clients automatisch das optimale Frequenzband zugewiesen wird. Statt im häufig überfüllten 2,4 GHz-Band funken die Endgeräte dann automatisch im 5 GHz-Band – ohne Zutun der Nutzer. Durch die Funktion „Airtime Fairness“ erhalten schnelle Clients mehr Airtime (Verbindungszeit mit dem WLAN-Hotspot) und werden so nicht mehr durch ältere, langsame Endgeräte ausgebremst. „Config Sync“ ermöglicht, die WLAN-Konfigurationsdaten auf allen Magic-Hotspots zu synchronisieren.