Heute blickt die Gerüchteküche wieder etwas weiter in die Zukunft. Während wir noch auf das iPhone 12 warten, widmet sich DigiTimes bereits dem 2021er iPhone-Lineup. So bestätigen Industrie-Quellen, dass die Premium-Modelle der 2021er Generation über OLED-Displays verfügen, die auf die energiesparende LTPO-Technologie setzen. Entsprechende Displays sollen sich bereits für Apple in der Entwicklung befinden.

ProMotion- und Always-On-Display für das iPhone 2021?

Apple könnte im nächsten Jahr eine neue Display-Technologie für iPhones einführen, die bereits bei der Apple Watch für eine Steigerung der Akkulaufzeit sorgt. Hierbei handelt es sich um die sogenannte LTPO-Technologie, die uns ein Always-On- sowie ein ProMotion-Display auf dem iPhone bescheren könnte.

Die Abkürzung LTPO steht für „Low Temperature Polycrystalline and Oxide“. LTPO kam schon in der Apple Watch Series 4 zum Einsatz. Die Series 5 ist jedoch die erste Apple Watch, bei der das OLED-Display auf LTPO-Basis dank einer dynamisch anpassbaren Bildwiederholfrequenz immer aktiviert bleiben kann, ohne dass dabei die Akkulaufzeit zu sehr leidet.

Der LTPO-Einsatz war in den letzten Monaten bereits des Öfteren zu Gast in der Gerüchteküche. Zuletzt erklärte Display-Spezialist Ross Young, dass das iPhone 12 kein 120Hz ProMotion-Display bieten wird. Der Grund sei die fehlende LTPO-Basis. Young ist der Ansicht, dass LTPO unerlässlich ist, wenn Apple ProMotion auf dem iPhone unterstützen will.

Natürlich muss der LTPO-Einsatz nicht zwangsläufig ein Always-On- oder ProMotion-Display für das iPhone bedeuten. Möglicherweise orientiert sich Apple wieder an seiner Smartwatch-Roadmap und nutzt die Technik erst einmal für allgemeine Verbesserungen des Energiemanagements (Apple Watch 4) und geht dann den nächsten Schritt (Apple Watch 5).