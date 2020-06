Während die Mitarbeiter auf den Apple Park und Infinite Loop Campus zurückkehren, implementiert Apple COVID-19 Präventionsmaßnahmen, die Tests, soziale Distanzierung und Temperaturkontrollen umfassen.

Apple führt neue COVID-19-Sicherheitsprotokolle ein

Einige Mitarbeiter, wie Hardware- und Software-Ingenieure, begannen im Mai in den Apple Park zurückzukehren. Einige der Menschen, die auf dem Campus arbeiten, tun dies nur für ein paar Tage in der Woche, wobei Apple die Anzahl der Personen, die sich in geschlossenen Räumen, wie z.B. Aufzügen, aufhalten dürfen, begrenzt hat.

Den Mitarbeitern wird die Möglichkeit geboten, einen Coronavirus-Test zu machen, während Temperaturkontrollen obligatorisch sind. Apple hat viele seiner Gemeinschaftsküchen geschlossen und bittet die Mitarbeiter durch ausgehängte Schilder, Masken zu tragen.

Der Apple Park verfügt über offene Arbeitsflächen in den Büros, in denen die Angestellten zuvor in unmittelbarer Nähe arbeiteten, aber Bloomberg erklärt, dass Apple Veränderungen vornehmen muss, um den Rest der Belegschaft zurück auf den Campus zu bringen. Vorerst arbeiten einige Mitarbeiter weiterhin von zu Hause aus.

Was die Arbeit in den Apple Stores angeht, so hat Deirdre O’Brien, Senior Vice President für Einzelhandel und Personal, den Mitarbeitern im Mai erklärt, dass die Rückkehr an die Apple-Standorte weltweit in Phasen über einige Monate hinweg erfolgen wird. Die erste Phase, in der einige Mitarbeiter zurückkehren, ist bereits im Gange. In einer zweiten Phase im Juli werden mehr Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wobei Apple erklärt hat, dass die Pläne flexibel sind und sich aufgrund von lokalen und staatlichen Anweisungen ändern können.