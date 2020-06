Apple hat im deutschen Youtube-Kanal des Unternehmen zwei Video veröffentlicht. Diese tragen die Titel „So blockierst du auf deinem iPhone, iPad oder iPod touch einen Absender in Mail“ und „Was ist eine Apple ID“.

So blockierst du auf deinem iPhone, iPad oder iPod touch einen Absender in Mail

Im ersten Video beschäftigt sich Apple in knapp einer Minute der Möglichkeit, wir ihr einen Absender in Mail auf dem iPhone, iPad und iPod touch blockiert.

In den Video Beschreibung heißt es

In iOS 13 kannst du auf deinem iPhone, iPad oder iPod touch direkt in Mail E-Mail-Adressen blockieren. Die blockierten E-Mails werden entweder in den Papierkorb bewegt oder im Posteingang mit einem entsprechenden Symbol markiert.

Falls ihr unerwünschte Mails erhaltet, so könnt ihr mit der Anleitung des Videos den Absender blockieren.

Was ist eine Apple ID?

Kurz gesagt

Deine Apple ID ist der Schlüssel zu all deinen Aktivitäten mit Produkten und Diensten von Apple – vom App Store über iCloud bis hin zu Apple Music und mehr. Es ist also wichtig, dass du eine Apple ID verwendest, die nur dir gehört, und dass du sie mit einfachen Schritten schützt.

In dem Video erklärt euch Apple in rund 2 Minuten, was sich hinter der Apple ID verbirgt.