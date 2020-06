Bereits Ende letzten Monats hatten wir euch auf den heutigen Weltumwelttag und die begleitende Apple Watch Herausforderung aufmerksam gemacht. Diese findet am heutigen 05. Juni statt.

In regelmäßigen Abständen veranstaltet Apple sogenannte Apple Watch Herausforderungen. Zum heutigen Tag der Umwelt gibt es das nächste „Event“.

Die Hürde ist in diesem Fall ziemlich niedrig. Apple schreibt

Stehe am Weltumwelttag für den Planeten auf. Schließe deinen Stehring am 05. Juni und erhalte diese Auszeichnung, indem du an diesem Tag während 12 Stunden mindestens eine Minute pro Stunde aufstehst und dich bewegst.