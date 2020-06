Im Laufe des heutigen Abends hat Apple die Beta 2 zu iOS 13.6 (und iPadOS 13.6) zum Download bereit gestellt. Mittlerweile ist die neue Beta auf den ersten Geräten gelandet und eine Neuerung zeigt sich bereits. Anwender erhalten mehr Kontrolle über den Download und die Installation von iOS-Updates.

Warum auch immer. Auf die iOS 13.5.5 Beta 1 folgt in dieser Woche die iOS 13.6 Beta 2. Anscheinend erachtet Apple das kommende iOS-Update als so bedeutsam, dass man es zu einem iOS 13.X Update deklariert hat.

Aktuell ist es so, dass ein iOS-Update im Hintergrund heruntergeladen und anschließend installiert werden kann. Mit iOS 13.6 gibt es zwei neue Schalter in den Einstellungen. Ihr könnt zukünftig festlegen, ob euer iPhone (oder iPad) ein iOS-Update automatisch heruntergeladen werden soll, wenn das Gerät per Wifi verbunden ist.

Zudem könnt ihr entscheiden, ob ein iOS-Update automatisch über Nacht installiert werden soll, nachdem es heruntergeladen wurde. Ihr erhaltet vor der Installation einen Hinweis. Das iPhone muss geladen werden und mit dem Wifi verbunden sein, um den Vorgang abzuschließen.

I don’t remember seeing this before in iOS/iPadOS – a way to let your device automatically download and/or install updates, without necessarily saying yes or no to both. Nice quality of life improvement. Found in iPadOS 13.6 beta 2. pic.twitter.com/qdEE1vKneP

— Jeremy Horwitz (@horwitz) June 9, 2020