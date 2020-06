Einen kleinen Nachtrag zu unserer gestrigen Berichterstattung zur neuen Sonos S2 App haben wir noch für euch. Die App kann ab sofort nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch für macOS geladen werden.

Sonos: S2-App jetzt auch für macOS verfügbar

Bereits im März dieses Jahres kündigte Sonos mit S2 eine neue App sowie ein neues Betriebssystem an. Kurz vor dem offiziellen Verkaufsstart von Sonos Arc, Sonos Five und Sonos Sub (3. Generation) am morgigen Mittwoch, steht die neue S2-App bereit. Nachdem diese zunächst für iPhone und iPad veröffentlicht wurde, kann diese ab sofort auch auf dem Mac installiert werden.

In unserem Fall wurde das S2-Update für macOS direkt über die bisherige S1-App angeboten. Falls ihr diese allerdings noch nicht installiert haben, so könnt ihr die neue S2-App für macOS direkt auf der Sonos-Webseite herunterladen. Die Windows-Version gibt es im übrigen hier. Wie die S1- und S2-Komponenten untereinander kompatibel sind, erfahrt ihr hier.