Bereits vor ein paar Tagen hatten wir euch über das „HomeKit Secure Video“-Update für Anker EufyCam 2/2C informiert. Allerdings kam es zu Unwägbarkeiten, so dass Anker dass Rollout verzögert hat. Am heutigen Tag hat uns Anker darüber informiert, dass das Update nun für Jedermann zur Verfügung gestellt wird.

EufyCam 2/2C erhält Update für „HomeKit Secure Video“

eufy, ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitssystemen und intelligenten Haushaltsgeräten, hat bekannt gegeben, dass seine Überwachungskameras eufyCam 2 und eufyCam 2C ab heute aktualisiert werden, um HomeKit Secure Video zu unterstützen.

Mit HomeKit Secure Video können Benutzer Videoaufzeichnungen von eufyCam 2 und 2C über iCloud ansehen, freigeben und speichern. Apple TV, HomePod oder iPad, die als Home-Hub eingerichtet sind, nutzen die on-device Intelligenz, um die Live-Übertragung von der eufyCam 2 und 2C privat zu analysieren, so dass Benutzer benachrichtigt werden können, wenn Menschen, Tiere oder Fahrzeuge anwesend sind. Ein 10-tägiger Verlauf der Videoaufzeichnungen wird sicher in der iCloud eines Benutzers gespeichert, so dass alle Informationen über das Heimzubehör eines Benutzers durchgehend verschlüsselt und für den Benutzer völlig privat sind.

Zusätzlich können eufyCam 2/2C-Benutzer mit einem 200 GB iCloud-Speicherplan die Aktivitäten von einer eufyCam in der iCloud speichern, während Benutzer mit einem 2 TB-Speicherplan das Filmmaterial von bis zu 5 eufyCams ohne zusätzliche Kosten speichern können. Aufgezeichnete Videoaktivitäten werden nicht auf das iCloud-Speicherlimit eines Benutzers angerechnet.

Die Unterstützung für HomeKit Secure Video wird ab heute über ein automatisches Software-Update auf alle eufyCam 2 und 2C ausgeweitet und wird voraussichtlich bis Ende Juni alle Benutzer erreichen. Anwender können auch die Firmware-Update-Option in der eufy Security-App nutzen, um die Verfügbarkeit manuell zu prüfen.

Tipp: Aktuell erhaltet ihr die EufyCam 2C mit 40 Euro Rabatt. Den Gutschein findet ihr auf der Amazon Produktseite.