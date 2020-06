Wie Bloomberg berichtet, bittet Apple derzeit einige seiner Mitarbeiter, sich darauf vorzubereiten, ins Büro zurückzukehren. Wie ein internes Memo verrät, verfolgt Apple einen mehrstufigen Plan, der die Rückkehr der Mitarbeiter an die Standorte im Silicon Valley vorsieht. Die erste Phase des Prozesses wird am 15. Juni beginnen.

Mehrstufiger Plan für die Mitarbeiter-Rückkehr

Laut Bloomberg wurden die Mitarbeiter darüber informiert, dass die erste Phase „sehr begrenzt“ sein wird und dass die Angestellten nur an ausgewählten Tagen, abhängig von ihrer Arbeitsstelle, auf den Campus Zutritt haben werden.

Einige Mitarbeiter, wie Hardware- und Software-Ingenieure, begannen bereits im Mai in den Apple Park zurückzukehren. Der aktuelle mehrstufige Plan sieht vor, dass nun Mitarbeiter an ihre Arbeitsstellen zurückkehren, die zuvor auch im Home-Office arbeiten konnten. Nachdem in der ersten Phase nur wenige Mitarbeiter einbezogen werden, soll in der zweiten Phase, die im Juli beginnt, der Kreis erweitert werden. Apple erklärt jedoch, dass sich die Pläne aufgrund von lokalen und staatlichen Vorschriften ändern könnten.

Mitarbeiter, die auf das Apple-Gelände zurückkehren, haben die Möglichkeit, sich einem Coronavirus-Test zu unterziehen, Temperaturkontrollen sind obligatorisch. Apple teilte den Mitarbeitern mit, dass die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in Gebäuden und anderen Arbeitsbereichen aufhalten dürfen, begrenzt wird und dass in allen Niederlassungen jederzeit Masken erforderlich sind.

Apple lässt seine Mitarbeiter früher an ihren Arbeitsplatz zurückkehren als viele andere große Technologieunternehmen. Facebook und Google beispielsweise planen, den meisten Mitarbeitern bis Ende des Jahres die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten. Bei Amazon wird das Home-Office für Büroangestellte bis Anfang Oktober andauern. Twitter und Square planen sogar, es Mitarbeitern zu ermöglichen, dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten, wenn sie dies wünschen.