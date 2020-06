Mit der Sky Go App könnt ihr das Sky-Programm unterwegs auf dem Smartphone, Tablet und PC verfolgen. Um das Benutzererlebnis zu verbessern, haben die Entwickler der App nun ein durchaus spannendes Features verpasst. Die Rede ist von der Bild-in-Bild-Funktion auf dem iPad.

Sky Go: Update bringt Bild-in-Bild-Funktion auf dem iPad

Ab sofort kann die Sky Go App in Version 15.1.3 aus dem App Store heruntergeladen werden. In den Release-Notes heißt es

Mit der Bild-in-Bild Funktion läuft dein Programm einfach weiter während du eine andere App nutzt (ab iOS 13.2.2)

Lade Inhalte nun auch aus dem mobilen Netzwerk herunter und wenn Sky Go im Hintergrund geöffnet ist

Verbesserungen der Streaming Qualität (ab iOS 13)

Reduzierung von Abstürzen







Insbesondere die neue Bild-in-Bild-Funktion begrüßen wird. So kann man einen Stream mal kurz „verkleinern“, um eine andere App zu nutzen. Dies war bis dato nicht möglich und die App wurde komplett beendet. Dies hatte zur Folge, dass man sich auch jedes Mal aufs neue Werbung angucken musste, bevor der eigentliche Stream gestartet wurde.