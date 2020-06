Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Support für iBooks Author und iTunes U einstellen wird. Die Nachfolger für die beiden Apps stehen bereits für Anwender bereit.

Apple stellt iBooks Author ein – Pages als Ersatz

Apple richtet sich aktuell per Mail an Nutzer von iBooks Author und informiert darüber, dass die App zum 01. Juli eingestellt wird. In der Mail heißt es

Vielen Dank, dass du Mitglied der iBooks Author-Community bist. Wir haben einige Neuigkeiten über die Zukunft der Bucherstellung mit dir zu teilen. Vor zwei Jahren haben wir die Bucherstellung in Pages implementiert. Mit wichtigen Funktionen wie der Möglichkeit, auf dem iPad zu arbeiten, mit anderen an einem gemeinsam genutzten Buch zusammenzuarbeiten, mit Apple Pencil zu zeichnen und vielem mehr, ist Pages eine großartige Plattform zum Erstellen von Büchern. Da wir uns auf Pages konzentrieren, wird iBooks Author nicht mehr aktualisiert und bald aus dem Mac App Store entfernt. Du kannst ‌iBooks‌ Author weiterhin unter macOS 10.15 und früheren Versionen verwenden. Bücher, die zuvor in Apple Books veröffentlicht wurden, bleiben weiterhin verfügbar. Wenn du ‌iBooks‌ Author-Bücher hast, die du zur weiteren Bearbeitung in Pages importieren möchten, wird in Kürze eine Buchimportfunktion für Pages verfügbar sein.

Kurzum: Pages ersetzt iBook Author.

Apple stellt iTunes U ein

Apple hat ein neues Support Dokument veröffentlicht, mit dem die Verantwortlichen in Cupertino bestätigen, dass iTunes U Ende 2021 eingestellt wird.

Laut Apple wurden die iTunes U-Tools durch Apps der nächsten Generation für Lehrer und Schüler ersetzt, darunter Classroom and Schoolwork sowie das Apple School Manager-Tool.

Es heißt