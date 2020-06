Die Apple Watch bietet auf einer relativ kleinen Fläche ganz schön viele Funktionen. Dies macht sich natürlich auch in der Bedienung bemerkbar. Oft wünscht man sich ein wenig mehr als das kleine Display und die seitliche Krone, wenn man durch die Menüs von watchOS navigiert. Ein Apple-Patent zeigt nun eine praktische Alternative, die das Armband unter anderem als Eingabeelement nutzt.

Zusatzfunktionen für Armbänder

In der Patentschrift „Electronic Devices with Piezoelectric Ink“ beschreibt Apple ein System, welches das Armband der Apple Watch mit einigen interessanten Funktionen ausstattet.

Besonders praktisch ist die Idee, das Uhrenarmband als Eingabefläche zu nutzen. Hierfür will Apple sehr dünne piezoelektrische Bahnen mit einer speziellen Drucktechnik in das Gewebe einbringen. Mit Hilfe der leitenden Elemente könnte das Armband eine Berührung registrieren und diese als Eingabe an die Apple Watch weitergeben. Je nach Komplexität könnte so sogar ein Trackpad am Handgelenk simuliert werden. Dabei wäre eine solche Technologie nicht nur auf ein Armband beschränkt. Kleidungsstücke im Allgemeinen könnten von den „cleveren“ Textilien profitieren.

Apple will mit der „piezoelektrischen Tinte“ auf der Oberfläche des Armbands Muster darstellen wie beispielsweise einen Button. In Kombination mit der berührungsempfindlichen Eingabe könnte so eine anpassbare Bedienoberfläche umgesetzt werden. Dabei nutzt Apple eine spezielle Eigenschaft piezoelektrischer Elemente, mit der die Oberfläche leicht verformt werden kann. So entstehen wellenartige Strukturen, die ein haptisches Feedback ermöglichen.

Das Vorhandensein einer Patent-Idee bedeutet nicht zwangsläufig eine Umsetzung. Das Armband der Apple Watch steht jedoch schon länger im Fokus von Apple, so dass wir hier aller Voraussicht einige Neuerungen erwarten können. In der Vergangenheit haben wir in dem Bereich schon einige Ideen zu Gesicht bekommen, wie zum Beispiel Armbänder mit Kameras, Status-LEDs oder sogar Varianten, die sich selbstständig enger und weiter stellen.