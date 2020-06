Vergangenen Monat wurden bekannt, dass das Kriegsdrama „Greyhound“ seine exklusive Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Ursprünglich sollte der Film von Sony Picture im Mai in den Kinos anlaufen. COVID-19 hat die Pläne jedoch durchkreuzt, so dass die Verantwortlichen nach neuen Wegen gesucht haben. Nun startet der Film am 10. Juli exklusiv auf Apple TV+.

Apple kündigt Startermin für Tom Hanks Kriegsdrama „Greyhound“ an

Apple hat den Start von Greyhound angekündigt und gleichzeitig den offiziellen Trailer veröffentlicht. Das Kriegsdrama läuft ab dem 10. Juli exklusiv auf Apple TV+. Das Drehbuch wurde nicht nur von Tom Hanks geschrieben, der beliebte Schauspieler nimmt auch die Hauptrolle sein.

Es heißt

Inspiriert von realen Ereignissen führt Kapitän Ernest Krause (Tom Hanks) einen internationalen Konvoi von 37 Schiffen auf einer tückischen Mission über den Atlantik, um den alliierten Streitkräften Tausende von Soldaten und dringend benötigte Vorräte zu liefern. Stephen Graham, Rob Morgan und Elisabeth Shue spielen neben Hanks die Hauptrolle. Der Apple Original Film wurde von Aaron Schneider inszeniert und von Gary Goetzman produziert.

Apple soll Sony 70 Millionen US-Dollar für 15 Jahre Streaming-Rechte für „Greyhound“ gezahlt haben. Gleichzeitig behält sich Sony das Recht vor, den Film in China zu vertreiben. Dort könnt er im Kino erscheinen. Neben diversen Serien laufen schon ein paar wenige Filme auf Apple TV+, so z.B. The Banker, The Elephant Queen und Hala.