Mit dem Magic Keyboard für iPad Pro hat Apple ein überzeugendes Produkt auf dem Markt gebracht (hier unser Test). Bis auf ein paar Abzüge in der B-Note kann uns das Magic Keyboard vollends überzeugen. Erweitert Apple das Magic Keyboard Lineup und bringt das Zubehör für weitere iPad-Modelle auf den Markt?

Magic Keyboard soll für weitere iPad-Modelle erscheinen

Aktuell ist das Magic Keyboard für das 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro 2020 erhältlich. Gleichzeitig ist es mit den 2018er iPad Pro Modell „rückwärtskompatibel“.

Nun meldet sich Leaker L0vetodream per Twitter zu Wort und spricht davon, dass Apple das iPad Pro für weitere iPad-Modelle bereit stellen wird. Allerdings wird kein konkretes Modell genannt. Unter anderm soll Apple an einem neuen iPad Air arbeiten, welches auf dem 11 Zoll iPad Pro basiert. Dies könnte ein Kandidat für das Magic Keyboard sein.

Glaubt man den Gerüchten, so könnte Apple das kommende iPad Air (4. Generation) mit einem USB-C Anschluss ausstatten. Darüberhinaus sprach Analyst Ming Chi Kuo davon, dass Apple ein neues 10,8 iPad vorbereitet. Das Wort „Air“ nahm er in diesem Zusammenhang nicht in den Mund.

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 11, 2020

Apple beschreibt das Magic Keyboard für iPad Pro unter anderem wie folgt

Das neue Magic Keyboard ist die perfekte Ergänzung für das iPad Pro. Das Tippen fühlt sich an wie noch nie. Es hat ein Trackpad, für völlig neue Möglichkeiten, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden und es schützt die Vorder- und Rückseite. Das Magic Keyboard hat ein frei­schwebendes Design. Du kannst das iPad Pro magnetisch daran befestigen und stufenlos den für dich perfekten Betrachtungs­winkel einstellen.

Es ist schwer einzuschätzen, ob Apple tatsächlich das Magic Keyboard für weitere iPads anbieten wird. Logitech bietet als Drittanbieter bereits eine Tastatur mit Trackpad für das aktuelle iPad und iPad Air an.