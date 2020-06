Nachdem Microsoft zuletzt einen Vorgeschmack auf die nächste Generation der Videospiele gegeben hatte, zieht Sony nun mit einem starken Next-Gen-Lineup nach. Neben der Vorstellung von Top-Titeln wie Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West und sogar einer Neuauflage von GTA V nutzte Sony die Gelegenheit und zeigte auch das Design der PlayStation 5.

26 Spiele und zwei Konsolen-Varianten

Spätestens seit Apple Arcade wissen wir, dass Apple ein großes Stück vom lukrativen Gaming-Kuchen abhaben will. Während die Plattform noch relativ genügsam mit den Hardwareanforderungen ist, fechten Sony und Microsoft regelmäßig aus, wer die schnellste Hardware zu bieten hat. An dem Wettrüsten wird sich auch in der nächsten Konsolen-Generation nicht viel ändern, so viel ist schon jetzt sicher. Entscheidend wird einmal mehr sein, wer die besseren Spiele bietet. Und davon hat Sony gestern Abend eine Menge gezeigt.

Insgesamt hat Sony 26 Spiele auf seiner PS5 Games Show präsentiert. Dabei sind Dauerrenner wie eine Neuauflage von GTA V, eine Fortsetzung der erfolgreichen Rennserie Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West, welches das preisgekrönte Horizon Zero Dawn beerben soll. Dabei zeigt sich schon jetzt, dass die PlayStation 5 ein Kraftpaket ist – wenn auch die erste Welle an Spielen für eine neue Generation noch lange nicht die Hardware ausreizt. Wir dürfen somit gespannt sein, wohin der Weg führt.

Fest steht schon jetzt, dass Sony im Design neue Wege einschlägt. Anstatt ein eher konservatives Design zu verfolgen, wie es Microsoft für seine Xbox Series X macht, setzt Sony auf einen futuristischen Look. Optisch passt die Konsole zu dem bereits vorgestellten DualSense-Controller in den Farben Schwarz und Weiß. Dabei fällt das Gehäuse mit seiner geschwungenen Form und blauen Elementen durchaus auf. Die PlayStation 5 wird es in zwei Varianten geben: Neben der regulären Version mit Disc-Laufwerk bringt der Hersteller auch eine Digital Edition auf den Markt, die auf das Laufwerk verzichtet und dafür etwas schlanker ist.

In dem Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Sonys neuer Konsolen-Generation machen: