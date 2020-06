Bereits letzte Woche sprach Tim Cook in einem internen Memo und einem offenen Brief über den Tod von George Floyd sowie die darauf folgenden Proteste und Unruhen. Nun hat der Apple-CEO angekündigt, dass das Unternehmen ein 100 Millionen Dollar schweres Hilfs-Paket geschnürt hat, um gegen Rassismus und für Gleichheit weltweit zu kämpfen.

Apple wird 100 Millionen Dollar in eine Initiative für Rassengleichheit und Gerechtigkeit investieren. Das Vorhaben konzentriert sich zunächst auf die USA, soll später jedoch auch in anderen Ländern gegen die strukturelle Diskriminierung von Menschen vorgehen. So erklärt Cook via Twitter:

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple’s committed to being a force for that change. Today, I’m proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020