Im April hatten wir euch darüber informiert, dass die Telekom 50 Funklöcher schließt. Nun hat das Bonner Unternehmen die nächsten 180 Gewinner bekannt gegeben. Die aufgeführten Kommunen erhalten LTE-Funkmaste in den Jahren 2021 und 2022.

Telekom jagt Funklöcher: LTE für 180 weitere Kandidaten

Gute Nachrichten für die Teilnehmer an der Aktion „Wir jagen Funklöcher“: Die Telekom wird weitere 180 Bewerbungen (Liste der Gewinner unten) in ihr Ausbauprogramm 2021/2022 aufnehmen und mit LTE versorgen. „Ich freue mich für die Kommunen, die sich an ‚Wir jagen Funklöcher‘ beteiligt haben und die jetzt zum Zug kommen“, sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Wir werden die Zahl der Masten, die wir im Rahmen von ‚Wir jagen Funklöcher‘ bauen, auf über 300 steigern. Eigentlich waren wir von 50 Gewinnern ausgegangen, aber wegen des großen Erfolgs und der riesigen Beteiligung in ganz Deutschland werden wir jetzt sechsmal mehr Masten bauen. Es zeigt sich, dass, wenn Politik, Bürger und Anbieter an einem Strang ziehen, auch besonders herausfordernde Funklöcher beseitigt werden können.“

Hier die Gewinner

Baden-Württemberg

Bad Liebenzell

Empfingen

Hornberg

Möckmühl

Simmersfeld

Brandenburg

Gülitz-Reetz

Liebenwalde Ortsteil Liebenthal

Liebenwalde Ortsteil Neuholland

Nennhausen

Strausberg Ortsteil Hohenstein

Wohnplatz Gladowshöhe

Bayern

Böbrach

Grafenau

Hausen/Rhön

Maßbach

Massing

Mistelgau

Monheim Gemarkung Wittesheim

Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg

Neunburg vorm Wald

Nittendorf

Odelzhausen

Pullenreuth

Tröstau

Ursensollen

Urspringen

Vilsbiburg

Waidhaus

Mecklenburg-Vorpommern

Alt Sührkow

Lelkendorf

Schwarz

Wokuhl-Dabelow

Zierow

Hessen

Edertal

Gedern

Greifenstein

Gudensberg

Heidenrod

Hirschhorn (Neckar)

Hohenstein

Homberg (Ohm)

Laubach

Lautertal (Vogelsberg)

Lohra

Marktflecken Villmar

Marktflecken Weilmünster

Michelnau

Neuental

Schotten Ortsteil Einartshausen

Schotten Ortsteil Eschenrod

Sontra (Husarenpark)

Sontra Ortsteil Diemerode

Sontra Ortsteil Heyerode

Stornfels

Ulrichstein

Waldsolms Ortsteil Griedelbach

Waldsolms Ortsteil Hasselborn

Waldsolms Ortsteil Im Birkenfeld

Wohratal

Nordrhein-Westfalen

Blankenheim Ortsteil Ahrdorf

Blankenheim Ortsteil Dollendorf

Blankenheim Ortsteil Waldorf

Borgentreich

Brakel

Brakel Ortsteil Erkeln

Brakel Ortsteil Schmechten

Fröndenberg

Fröndenberg Ortsteil Frömern

Fröndenberg Ortsteil Neimen

Fröndenberg Ortsteil Warmen

Kall

Hille Ortsteil Eickhorst

Hille Ortsteil Oberlübbe

Höxter

Ladbergen

Lichtenau

Mechernich Ortsteil Floisdorf und Berg

Mechernich Ortsteil Lorbach

Mechernich Ortsteil Voißel

Nettersheim Ortsteil Bouderath

Nettersheim Ortsteil Engelgau

Nettersheim Ortsteil Roderath

Olsberg Ortsteil Bruchhausen

Olsberg Ortsteil Helmeringhausen

Oerlinghausen

Warstein

Wettringen

Niedersachsen

Apen

Duingen

Samtgemeinde Fintel

Friedland

Geeste Ortsteil Bramhar

Geeste Ortsteil Klein Hesepe

Geeste Ortsteil Varloh

Kalefeld

Landolfshausen

Lathen

Ohne

Einbeck

Stöckse

Syke

Wangerland

Wittingen Ortsteil Kakerbeck

Wittingen Ortsteil Schneflingen

Wittingen Ortsteil Suderwittingen

Wittingen Ortsteil Transvaal

Wittingen Ortsteil Vorhop

Wölpinghausen

Saarland

Gersheim

Losheim am See

Nohfelden

Sachsen

Boxberg/O.L.

Jöhstadt

Striegistal Ortsteil Marbach

Sachsen-Anhalt

Ballenstedt Ortsteil Radisleben

Flecken Diesdorf

Gutenborn

Horla

Harzgerode Ortsteil Mägdesprung

Harzgerode Ortsteil Straßberg

Südharz Ortsteil Breitenstein

Südharz Ortsteil Hainrode

Südharz Ortsteil Schwenda

Südharz Ortsteil Uftrungen

Südharz Ortsteil Wickerode

Zerbst/Anhalt Ortsteil Steckby

Zerbst/Anhalt Ortsteil Walternienburg

Rheinland-Pfalz

Altenbamberg

Asbach

Badenhard

Berg

Berk Oth

Bongard

Brandscheid

Bruchertseifen

Derschen

Dill

Gehlert

Gemünden

Hardert

Hilgenroth

Hundsbach

Kalkofen

Kirschroth

Kleinsteinhausen

Kollweiler

Langenbach

Leinsweiler

Neunkirchen

Niederkirchen

Nothweiler

Oberdreis

Oberdürenbach

Oberwesel, Engehöll, Weiler Boppard

Onsdorf

Puderbach Ortsteil Haberscheid

Puderbach Ortsteil Reichenstein

Quirnbach Westerwald

Sankt Katharinen

Schalkenbach

Schmidthachenbach

Sohrschied

Tiefenbach

Werkhausen

Wirft

Schleswig-Holstein

Bredenbek

Lütjenholm

Manhagen

Schlesen

Windeby

Thüringen