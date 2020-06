Mit Little Orpheus hat Apple zum Wochenende einen weiteren Spieletitel für Apple Arcade zur Verfügung gestellt. Abonnenten des Apple Spiele-Services können das Adventurespiel ab sofort herunterladen und installieren.

Kameraden, zum Zentrum! Ab sofort steht mit Little Orpheus ein weiteres Spiel für Apple Arcade Abonnenten bereit. In der Spielebeschreibung heißt es

Schließe dich unserem tapferen, aber unglückseligen Helden an, wie er verlorene Zivilisationen, Königreiche unter dem Meer, prähistorische Dschungel und Lande jenseits jeder Vorstellungskraft erkundet. Halte den Atem an, während er gegen den wilden Stamm der Menkv kämpft und aus den Klauen schrecklicher Monster entkommt! Jubele, wenn ihm das Unmögliche gelingt und er den Sozialismus in unterirdische Welten bringt!

Little Orpheus ist ein Side-Scrolling-Adventurespiel in Technicolor, das von Filmklassikern wie Flash Gordon, Sindbad oder Caprona – Das vergessene Land inspiriert ist. Little Orpheus ist in acht kompakte Episoden gepackt, die zeitlich perfekt auf den Weg zur Arbeit zugeschnitten sind, und bringt sowohl Gelegenheitsspielern als auch erfahrenen Adventure-Fans Spaß.