Apple hat heute seinen zinsfreien monatlichen Apple Card Ratenzahlungsplan auf einen Großteil seines Produktkatalogs ausgeweitet. Somit können Kunden nun auch Mac, Pro Display XDR, AirPods und vieles mehr mit einem zinsfreien monatlichen Ratenzahlungsplan kaufen, wie wir es bereits vom iPhone her kennen.

0 Prozent Finanzierung im Apple Online Store

Im Rahmen der Verkündung der letzten Apple-Quartalszahlen stellte CEO Tim Cook bereits zinslose Finanzierungsangebote für weitere Apple-Produkte in Aussicht. Wie MacRumors berichtet, können Kunden nun mit der neuen Finanzierungsoption Produkte wie iPad, Mac und Pro Display XDR mit ihrer Apple Card in monatlichen Raten über 12 Monate hinweg zu 0 Prozent Zinsen kaufen. Apple bietet zudem sechsmonatige zinsfreie Pläne für billigere Produkte wie Apple TV, AirPods und HomePod an. Für das iPhone bietet das Unternehmen in Verbindung mit der Apple Card bereits eine 24 Monate zinsfreie Finanzierung. Die jeweilige Option wird beim Checkout im Apple Online Store angeboten. Die Apple Watch und der iPod touch sind von der zinsfreien Finanzierung ausgeschlossen.

Ebenso wie bei dem iPhone-Programm wird der Kauf in die Transaktionshistorie der Apple Card aufgenommen. Sobald der zinsfreie Zeitraum abgelaufen ist, wird der Restbetrag der Karte hinzugefügt und entsprechend dem Standardzinssatz bezahlt. Da die Finanzierung eine Apple Card erfordert, bedeutet dies zwangsläufig, dass das Angebot auf absehbare Zeit auf die Vereinigten Staaten beschränkt sein wird. Goldman Sachs hat bereits erklärt, dass man daran interessiert ist, die Apple Card auf weitere Märkte zu bringen, derzeit gibt es jedoch keine Anzeichen, dass dies in naher Zukunft umgesetzt wird.