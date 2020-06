Nachdem Apple in der vergangenen Woche seine Stores in Frankreich, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei wiedereröffnet haben, ist es am heutigen Tag in England und Nordirland soweit.

Apple Stores in England und Nordirland: Wiedereröffnung am heutigen 15. Juni 2020

Apple kehrt wieder ein Stück mehr zur Normalität zurück. Apple hat gegenüber The Independent bestätigt, dass das Unternehmen seine 32 Retail Stores in England und seinen einzigen Stores in Nordirland am heutigen 15. Juni 2020 wiedereröffnet.

Nachdem Apple zur Bekämpfung von COVID-19 alle weltweiten Stores geschlossen hatte, werden diese nun Schritt für Schritt wiedereröffnet. In den letzten Wochen feierten bereits zahlreiche Stores ihre Wiedereröffnung und heute geht es in England und Nordirland weiter.

Bis auf weiteres wird Apple zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie das Überprüfen der Körpertemperatur, das Einhalten des Mindestabstands und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Das AppleKonzept zur Einhaltung des Mindestabstands sieht vor, dass sich nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern gleichzeitig im Store aufhält, sodass es für Laufkundschaft zu Wartezeiten beim Einlass kommen kann.

Mittlerweile sind zahlreiche Apples Stores wieder geöffnet (u.a. in Deutschland, den USA, Österreich, Schweiz, China und Australien).