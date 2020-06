In der Nacht zu heute hat Anker seine Eufy Security App aktualisiert und mit dieser die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Deutschland angekündigt. Allerdings scheinen die Entwickler diese serverseitig noch nicht freigeschaltet zu haben.

Eufy Security: Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir euch unter anderem die EufyCam 2C (hier unser Test) sowie die Eufy Security Video-Türklingel (hier unser Test) näher vorgestellt. Bis auf ein paar wenige Abzüge in der B-Note können uns die Kamera überzeugen. Ein Kritikpunkt an Eufy Security ist sicherlich die bis dato fehlende Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dies ändert sich nun (bzw. in Kürze).

In den Release-Notes heißt

Unterstützung für den iOS Dark Mode.

Unterstützung der Zwei-Faktor-Authentifizierung in Deutschland und Kanada.

Hinzufügen eines Benachrichtigungsintervalls für die Innenkamera

Support für die arabische und japanische Sprachen für die Innenkamera

Support für Spanisch, Französisch und Italienisch für Akku-Türklingel

Erweitern des Sicherheitsmechanismus für Live-Streaming

EDM-Mail Empfang ist beim Erstellen eines neuen Kontos nicht standardmäßig ausgewählt

Wie eingangs erwähnt, könnten wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung bis dato nicht aktivieren. Gut möglich, dass Anker diese nach dem Update noch serverseitig freischalten. muss.

An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, dass es sowohl die EufyCam 2C als auch die kabellose Video-Türklingel heute zum Tiefpreis von Amazon gibt.