Über das Wochenende sind mutmaßliche Gussformen und CAD-Skizzen zur iPhone 12 (Pro) Familie aufgetaucht, die für Herbst 2020 erwartet wird. Die Fotos geben uns einen Einblick in die Designsprache der kommenden iPhone-Modelle. „Überbewerten“ sollten man die Abbildungen jedoch nicht.

Der Twitter-Nutzer @Jin_Store hat Gussformen und CAD-Skizzen zum iPhone 12 und iPhone 12 Pro veröffentlicht.

Das in diesen Bildern dargestellte Design stimmt mit anderen Gerüchten überein, die wir in den letztern Woche bereits gelesen haben und aus der Apple Zulieferkette stammen. Zu erkennen ist, dass Apple bei der kommenden iPhone-Generation auf ein iPad Pro ähnliches Design und auf flachen Kanten setzt.

Die Fotos zeigen alle vier Größen des iPhone 12 (Pro). Es wird damit gerechnet, dass Apple im Herbst ein 5,4 und 6,1 Zoll iPhone 12 sowie ein 6,1 und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro ankündigen wird.

