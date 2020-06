Die Radio- und Podcast-App „radio.de – Radio und Podcast“ bietet euch unter anderem den Zugriff auf mehr als 30.000 Radiosender. Dabei steht die App für iPhone, iPad und Apple TV zur Verfügung. Nun hat die Radio.de App ein Update erhalten, die die iPhone-Variante um CarPlay erweitert.

Radio.de unterstützt jetzt Apple CarPlay

Ab sofort kann die Radio.de-App in Version 5.2.0 aus dem App Store geladen werden. Die Neuerung richtet sich in erster Linie an Besitzer eines Autos, welches CarPlay unterstützt. In den Release-Notes heißt es

Nimm radio.de mit auf Tour – Mit unserer Apple CarPlay Integration hörst du ab sofort alle Sender und Podcast sicher & intelligent im Auto.

Über Radio.de habt ihr unterwegs Zugriff auf eine Vielzahl an Radiosendern und könnte diese unterwegs noch komfortabler über CarPlay nutzen. Beachtet in jedem Fall, dass sich der Radio.de Stream unterwegs auf euer Datenvolumen auswirkt. Nutzt ihr allerdings die Telekom StreamOn-Option, so wirkt sich das der Datenverbrauch nicht auf euer Datenvolumen aus, das Radio.de von StreamOn umfasst wird.