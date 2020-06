Die Apple Worldwide Developers Conference findet in diesem Jahr in einer „Online-Version“ ab dem 22. Juni statt. Dies ist bereits seit mehreren Wochen bekannt. Die Konferenz wird mit einer Keynote eröffnet und nun hat Apple Medienvertreter zu dem digitalen Event eingeladen. Darüberhinaus hat die Apple Developer App soeben ein größeres Update erhalten.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie hat sich Apple dazu entschieden, die WWDC in diesem Jahr in einem neuen Format anzubieten. Wenn ihr uns fragt, so wird Apple auch zukünftig auf eine Online-WWDC setzen. Wie die WWDC ablaufen wird, haben wir hier für euch aufgeführt.

Im Laufe des heutigen Abends hat Apple an ausgewählte Medienvertreter Einladungen verschickt, um sicherzustellen, dass diese die eröffnende Keynote am 22. Juni nicht verpassen. Es heißt

„Join us for the first all-online WWDC, kicking off on June 22 with a Special Event Keynote coming to you from ‌Apple Park‌.“