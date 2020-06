Die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference findet ab dem 22. Juni in einem neuen Forma statt. Über den Ablauf der Entwicklerkonferenz haben wir euch bereits vor ein paar Tagen informiert. So findet am 22. Juni die eröffnende Keynote statt. Wie nun bekannt wird, werden die Apple Design Awards am 29. Juni verliehen.

Apple Design Awards 2020 werden am 29. Juni vergeben

Jahr für Jahr nimmt Apple die WWDC zum Anlass, um die sogenannten Apple Design Awards zu vergeben. Da stellt die diesjährige Online-WWDC keine Ausnahme dar.

Es heißt: