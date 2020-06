Eve Systems hat in der Nacht zu heute die „Eve für HomeKit“-App aktualisiert und in einer neuen Version im App Store bereit gestellt. Diese kann ab sofort in Version 4.3 geladen werden. Parallel dazu wurde der Startschuss für Eve Window Guard bekannt gegeben.

Eve Window Guard ab sofort erhältlich

Eve Window Guard ist herkömmlichen Smart-Home-Kontaktsensoren weit überlegen, denn er fügt sich nicht nur unsichtbar in alle Fensterrahmen mit Eurofalz ein, sondern erkennt über das Öffnen und Schließen des Fensters hinaus auch das Kippen sowie Glasbruch und Manipulation. Dabei unterscheidet er Einbruchsversuche von harmlosen Erschütterungen wie abprallenden Bällen. Dank HomeKit alarmiert er den Nutzer über alle relevanten Ereignisse per Mitteilung auf dem iPhone und kontert Einbruchsversuche mit automatisiert aktivierter, smarter Beleuchtung.

Technische Spezifikationen

Systemvoraussetzungen: iPhone oder iPad mit iOS/iPadOS 13.5 oder neuer

Stromversorgung: 2x Austauschbare CR2032 Batterien

Funkverbindung: Bluetooth Low Energy

Maße: 135 x 26 x 9 mm

Zur Installation notwendige Werkzeuge: Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, 2,5 mm Bohrer

Kompatibilität: Ein- und Zweiflügelige Fenster und Türen mit Europrofil

Lieferumfang: Eve Window Guard, Austauschbare Batterien, Quick Start Guide

Preis & Verfügbarkeit

Eve Window Guard ist ab sofort für 149,95 Euro erhältlich.

Eve Window Guard - Fenstersensor mit Einbruchserkennung für Home App, Bluetooth, Apple... Überprüfen Sie, ob Ihr Fenster offen, geschlossen oder gekippt ist

Sichern Sie Ihr Zuhause – der patentierte Einbruchsensor erkennt Glasbruch und Manipulation

Eve Cam – Smarte Innenkamera, 100% Privatsphäre, HomeKit Secure Video, Mitteilung auf iPhone,... Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr...

Strengster Datenschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre – Eve Cam unterstützt ausschließlich Apple...

Eve für HomeKit: Version 4.3 bringt verschiedene Verbesserungen

Eve für HomeKit bringt in Version 4.3 allerhand Verbesserungen mit. Zunächst einmal bietet das Update eine verbesserte Unterstützung für die Eve Cam. Darüberhinaus bietet das App-Update die vollständige Unterstützung für Eve Window Guard. Mit Eve 4.3 könnt ihr nun unter anderem die Erkennung gekippter Fenster kalibrieren und bei der Erstellung von Regeln einen Manipulationsversuch am Fenster als Auslöser nutzen.

Eve 4.3 bietet zudem fast überall die Möglichkeit, mit der Geste „Tippen & Halten“ praktische Kontextmenüs aufrufen, um euer Zuhause viel effizienter zu steuern. Darüberhinaus könnt ihr Automationen schneller Bearbeiten, es gibt Detailverbesserungen und weitere Symbole.