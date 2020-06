Am heutigen Tag startet o2 neue Event-Deals, auf die wir euch kurz aufmerksam machen möchten. Kunden erhalten das iPhone 11 Pro sowie das iPhone 11 Pro Max im Endlos Tarif zum unschlagbaren Preis. So hat das Unternehmen die monatliche Grundgebühr des o2 Free Unlimited Max in Kombination mit den beiden genannten Geräten während der Mindestvertragslaufzeit um 25 Euro gesenkt. Ihr spart somit satte 600 Euro.

o2 reduziert iPhone 11 Pro im Free Unlimited Max-Tarif

Bekanntermaßen bietet o2 seit Anfang dieses Jahres neue Free Unlimited-Tarife an, die euch ein unbegrenztes Datenvolumen bieten. Den o2 Free Unlimited Max hat sich das Mobilfunkunternehmen nun herausgepickt, um dieses als Tarifknaller in Kombination mit dem iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max anzubieten.

Der o2 Free Unlimited Max bietet euch unbegrenztes Datenvolumen mit LTE-Max, eine Allnet Flat Telefon & SMS-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming.

Entscheidet ihr euch für das iPhone 11 Pro 64GB im o2 Free Unlimited Max, so zahlt ihr nur 59,99 Euro monatlich. Das iPhone 11 Pro 64GB kostet einmalig nur 49 Euro. Soll es das iPhone 11 Pro Max 64GB im o2 Free Unlimited Max sein, so werden monatlich 69,99 Euro fällig. Das iPhone 11 Pro Max 64GB kostet einmalig nur 1 Euro.

Die reduzierten Preise für die Bundles sind nur wenige Tage bis zum 01. Juli 2020 bzw. solange der Vorrat reicht gültig. Wenn ihr uns fragt, so handelt es sich in jedem Fall um einen heißen Deal.