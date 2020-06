Signify hat am heutigen Tag neue Philips Hue Lampen und Leuchten angekündigt. Auf der einen Seite werden komplett neue Produkte eingeführt und auf der anderen Seite werden Bestandsprodukte sichtlich verbessert.

Philips Hue mit neuen und aktualisierten Lampen und Leuchten

Die neue leistungsstarke Philips Hue White E27 1600lm kann dank der hohen Lichtleistung von 1600 Lumen (entspricht einer herkömmlichen 100-Watt-Lampe) den gesamten Raum ausleuchten. Sie sorgt daher ideal für helles Licht beim Kochen, lässt sich aber gleichzeitig kabellos dimmen, um die perfekte Atmosphäre etwa beim Essen zu schaffen. Die neue E27-Lampe ist ebenfalls hervorragend geeignet, um funktionale Bereiche wie den Eingang oder die Garage auszuleuchten und die Bewohner bei der Heimkehr zu begrüßen. Preis: 24,99 Euro.

Die Philips Hue Centris ist eine neue und innovative Familie von White and Color Ambiance LED-Spot-Deckenleuchten, die für eine leistungsstarke Beleuchtung gestaltet wurden. Vor allem das einzigartige Design sticht hervor, das eine Lightbar mit anpassbaren Spotstrahlern verbindet, je nach Modell mit unterschiedlicher Anordnung und Anzahl der Spots. Die Philips Hue Centris ist jedoch nicht nur optisch ein Hingucker, auch die besondere Funktionalität eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Während das diffuse Deckenlicht der Lightbar den gesamten Raum erhellt, können die anpassbaren Spotstrahler gleichzeitig per akzentuierter Beleuchtung bestimmte Objekte hervorheben. Die einzelnen Lampen können dabei individuell und unabhängig voneinander eingestellt und gesteuert werden, die um 350° schwenkbaren Spotstrahler lassen sich einfach ausrichten. So ist die intelligente Beleuchtung gleichzeitig funktional und dekorativ und setzt egal ob über einer Kochinsel, im Eingangsbereich, am Esstisch oder im Wohnzimmer echte Highlights im Zuhause. Preis 279,99 Euro bis 449,99 Euro.

Der Philips Hue Lightstrip Plus konnte schon immer auf die gewünschte Länge gekürzt oder verlängert und so auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten werden. Beim neuen aktualisierten Hue Lightstrip lassen sich jetzt dank des beiliegenden Verbindungsstücks abgeschnittene Stücke sogar wiederverwenden und auch mehrere Lightstrip-Abschnitte miteinander verbinden. Außerdem ist der neue Hue Lightstrip nun Bluetooth-fähig, sodass er auch für Einsteiger ins Philips Hue System, die (noch) keine eigene Bridge haben, leicht zu installieren und zu erleben ist. Preis: 79,99 Euro für den 2m Basis-Lightstrip. 24,99 Euro für die 1 Meter Erweiterung.

Die beliebte Philips Hue Bloom Tischleuchte hat ebenfalls ein Upgrade erhalten: Sie bietet jetzt sattere Farben und zeichnet sich durch eine deutliche Verbesserung beim Weißlicht aus, das auf bis zu 500 Lumen gesteigert wurde und damit ein einheitliches Beleuchtungserlebnis mit dem übrigen Hue Sortiment bietet (mit variabler Farbtemperatur von warmweiß [2000 Kelvin] bis zu kühlem Tageslicht [6500 Kelvin]). Die aktualisierte Hue Bloom ist Bluetooth-fähig und damit als echtes Plug-and-Play-Produkt der perfekte Ausgangspunkt für alle, die das intelligente Philips Hue Beleuchtungssystem ausprobieren möchten. Nutzer können mit dem (indirekten) Licht spielen, ihre Wände mit Millionen von Farben dekorieren und für jeden Anlass die perfekte Stimmung schaffen. Die Leuchte lässt sich zudem stark dimmen (Mindestniveau unter 1 Prozent) und ist daher auch perfekt als Nachtlicht einsetzbar. Mit ihrem kompakten und modernen Design ist die Hue Bloom eine großartige Bereicherung für jeden Raum und in dieser Form nun erstmals nicht nur in Weiß, sondern auch als schwarze Ausführung erhältlich. Preis 79,99 Euro.

Im Badezimmer sorgen vier neue Philips Hue Adore White Ambiance Badezimmerleuchten dafür, dass sich die Vorteile smarter Beleuchtung auch weiterhin auf das gesamte Zuhause erstrecken. Die zwei neuen Philips Hue Adore Spiegelleuchten fügen sich mit ihrem klassischen, elegant schmalen Design perfekt in jedes Badezimmer ein und lassen sich seitlich oder oberhalb eines Spiegels montieren. Sie sind – wie auch die neuen Philips Hue Adore Einbauspots, erhältlich als praktischer Dreierpack inklusive Hue Dimmschalter oder als Erweiterung mit einem Spot – IP44-zertifiziert und damit vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt. Preis 49,99 Euro bis 199,99 Euro.

Um intelligente Beleuchtung noch zugänglicher zu machen und eine einfache Möglichkeit zu bieten, mit Licht Stimmungen zu erzeugen, hat Signify darüber hinaus aktualisierte, Bluetooth-fähige Philips Hue White Ambiance Innenleuchten eingeführt. Die Reihe umfasst Spots, Decken- und Wandleuchten, Pendelleuchten, Tischleuchten und Panelleuchten.