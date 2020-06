Den Sonos Move haben wir euch bereits im vergangenen Jahr vorgestellt und ausführlich getestet. Bis dato war der Akku-Lautsprecher „nur“ in Schwarz erhältlich. Dies ändert sich nun, so dass ihr diesen nun auch in Weiß bestellen könnt.

Sonos Move ab sofort auch in Weiß erhältlich

Ab sofort lässt sich der Sonos Move neben Shadow Black auch in Lunar White bestellen. Die neue Farbe passt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich seiner Umgebung natürlich an und sorgt dadurch pünktlich zum Sommeranfang für den perfekten Sound – drinnen und draußen.

Sonos schreibt

Der Farbton Lunar White schafft ein Gleichgewicht zwischen Eleganz und Widerstandsfähigkeit und passt damit perfekt in jede Umgebung. Mit smartem, flexiblem Sound, überraschend tiefem Bass und einem breiten Klangbild ist der Move perfekt geeignet zum Musikhören – ganz gleich, ob zuhause oder unterwegs. Dank der hohen WLAN-Reichweite ist der Move selbst in den entferntesten Teilen des Gartens fester Bestandteil des Sonos Systems. Weiters ermöglicht Move Audio-Streaming über Bluetooth und kann dadurch auch unterwegs ganz einfach Musik vom Smartphone oder Tablet abspielen.

Übersicht

Sonos Move liefert bis zu 11 Stunden Sound, dank Akkubetrieb. Natürlich geht die Musik auch weiter, wenn der Move im Ladering steht.

Move ist komplett kabellos. Egal ob Zuhause im WLAN oder unterwegs via Bluetooth: Der Speaker kommt ohne Steckdose überall hin mit.

Move ist widerstandsfähig. Mit Schutzklasse IP56, hält der Move Stürze, Staub, Feuchtigkeit und mehr aus. Die Farben Lunar White und Shadow Black sind außerdem UV-resistent und überhitzen auch nach einem langen Tag in der Sonne nicht.

Natürlich unterstützt der Move auch die Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa, so können Nutzer im WLAN per Sprachsteuerung Musik abspielen, Nachrichten checken und vieles mehr. Als Teil der Sonos Plattform sind weltweit mehr als 100 Streamingdienste verfügbar. Musik, Podcasts und mehr können über die Sonos App, via AirPlay 2 oder direkt über die Apps der Musikdienste gesteuert werden.

Akkulaufzeit konnte gesteigert werden

Dem ein oder anderen wird es vielleicht beim Anblick der Akkulaufzeit aufgefallen sein. Als der Sonos Move im letzten Jahr auf den Markt kam, wurde dieser mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit geworden. Nun konnte das Ganze auf 11 Stunden verlängert werden. Die gesteigerte Akkulaufzeit ist ein Resultat aus der Entwicklung der Sonos Arc (hier unser Test). Die Teams haben daran gearbeitet, den Stromverbrauch der Arc im Ruhezustand effizient zu gestalten und haben dabei einen 26 Prozent geringeren Stromverbrauch als bei der Sonos Beam erzielt. Dieses Prinzip konnte auf den Move übertragen werden, wodurch die Akkulaufzeit um eine Stunde verlängert werden konnte. Durch ein Software Update kommen alle aktuellen und zukünftigen Nutzer des Sonos Move in den Genuss der verlängerten Akkulaufzeit von 11 Stunden.

Der Sonos Move in Lunar White kann bereits ab heute auf Sonos.com für UVP 399 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 7. Juli bei teilnehmenden Händlern verfügbar sein.