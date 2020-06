Während Apples System für In-App-Käufe gerade bei der Europäischen Kommission die Wettbewerbskommissare auf Hochtouren bringt, macht der Entwickler der E-Mail App „Hey“ mit einer erbosten Beschwerde auf sich aufmerksam. So behauptet der neue Service, dass Apple die zugehörige App aus dem App Store schmeißen will, da der Anbieter kein In-App-Abonnement zur Verfügung stellt.

Eine neue E-Mail App namens „Hey“ vom Basecamp-Team ist auf Probleme mit Apple gestoßen. Laut dem Entwickler soll eine fehlende In-App-Abo-Option schuld sein. Die App kostet 99 Dollar pro Jahr. Abonnements für den Dienst müssen auf der Hey-Webseite gekauft werden und werden nicht in der iOS App angeboten, da die Entwickler von Hey keine Gebühren in Höhe von 15 bis 30 Prozent zahlen wollen.

Nachdem Apple ein Bugfix-Update abgelehnt hatte, meldete sich der Kundendienst beim Hey-Team und machte darauf aufmerksam, dass die Nutzer in der Lage sein müssen, den Dienst in der iOS App zu kaufen und dass „Hey“ aus dem App Store entfernt werden könnte, falls die In-App-Käufe nicht implementiert werden. Daraufhin meldete sich David Heinemeier Hansson, CTO von Basecamp, auf Twitter erbost zu Wort:

There is no chance in bloody hell that we’re going to pay Apple’s ransom. I will burn this house down myself, before I let gangsters like that spin it for spoils. This is profoundly, perversely abusive and unfair.

