Ab sofort ist das Anker Powerline+ III 2020 Special Edition 24K Gold USB-C auf Lightning-Ladekabel in Deutschland verfügbar. Der Name impliziert bereits, dass das Kabel nicht ganz preiswert ist. Knapp 100 Euro werden fällig.

Seid ihr auf der Suche nach einem ganz besonderen USB-C auf Lightning-Kabel und kommt es euch nicht wirklich auf den Preis an? Dann seid ihr mit dem Anker Powerline+ III 2020 Special Edition 24K Gold USB-C auf Lightning-Ladekabel gut bedient.

Anker beschreibt die Special Edition wie folgt

Das unkaputtbare USB-C auf Lightning Ladekabel – jetzt noch eleganter dank unserem exklusiven 2020 Design aus 24K vergoldeter Oberfläche! Mit seiner erstklassigen Ausdauer von über 35.000 Biegungen und Zerrungen lebt dein Ladekabel bestimmt viel länger als dein Smartphone.

Die zuverlässige MFi-Zertifizierung von Apple stellt sicher, dass all eure Geräte in absoluter Sicherheit und mit Höchstgeschwindigkeit geladen werden. In Kombination mit einem 18W USB-C Ladegerät werden iPhone 8 und neuere iPhone-Modelle in gerade einmal 30 Minuten bis 50 Prozent aufgeladen! Inklusive Geschenkbox in seidigmattem Schwarz und praktischem Reisebeutel in Lederoptik! Die Länge des Kabels beträgt 180cm.

Für die Special Edition berechnet Anker 99,99 Euro. Das USB-C auf Lightning-Kabel ist sofort lieferbar.